Украина сократила экспорт промежуточных продуктов нефтепереработки на треть

Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины в январе-октябре 2020 г. сократился на 35%, до 262,4 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (406,3 тыс. т).

Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

За десять месяцев 2020 г. на внешние рынки было отправлено 115,4 тыс. т мазута против 237,4 тыс. т за аналогичный период 2019 г.. При этом в октябре 2020 г. Кременчугский НПЗ экспортировал накопленных ранее 6,3 тыс. т ресурса (+42% к показателю октября-2019).

"Укртатнафта" в 2020 г. отказалась от выпуска мазута в пользу производства дорожного битума, спрос на который возрос в связи с активизацией дорожного строительства в стране.

Еще 2,2 тыс. т мазута пришлось на экспортные поставки ООО "Санрайс Логистикс" (входит в холдинг Wexler Group).

Экспорт промежуточных продуктов переработки — риформата, бензолсодержащей фракции и рафината — в январе-октябре 2020 г. тоже сократился.

За отчетный период государственная компания "Укргаздобыча" снизила экспорт бензолсодержащей фракции на 6%, до 62,9 тыс. т и уменьшила поставки на внешние рынки риформата на 20%, до 52,4 тыс. т.

"Укртатнафта" в январе-октябре на 13% снизила экспорт рафината бензольного риформинга, до 31,7 тыс. т, из которых 17,8 тыс. т было экспортировано в Венгрию, 13,9 тыс. т — в Литву и Нидерланды. При этом в октябре эта продукция не экспортировалась.

В 2019 г. Шебелинский ГПЗ и Кременчугский НПЗ увеличили экспорт бензолсодержащей фракции, риформата и рафината на 4,5%, до 199,2 тыс. т, по сравнению с 2018 г. (190,6 тыс. т).

Напомним, в первом полугодии 2020 года украинские НПЗ нарастили выпуск основных видов нефтепродуктов и свою долю на рынке бензина с 46% до 54%, дизтоплива — с 11,8 до 16%.