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Карантин выходного дня дает результаты, – Зеленский

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Карантин выходного дня дает результаты, – Зеленский
Карантин выходного дня позволил стабилизировать прирост количества новых заболевших COVID-19.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни, передает пресс-служба главы государства.

"Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост (количества новых больных, – ред.). Также важно возобновить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику", – констатировал Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании доложил, что почти 28 тысяч пациентов пребывают на стационарном лечении от коронавирусной болезни, и такая динамика сохраняется на протяжении последних двух недель.

Шмыгаль также заявил, что правительство уже разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей на прошлой неделе.

"А уже на этой неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, пострадавших из-за введения карантина", – пообещал премьер.

Как сообщалось, своим постановлением от 11 ноября Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".

По выходным запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.

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Топ коментарі

  • Евгений Шкода 2542e715
    Ты Дебил. Зеленский.
    И это дает результат.
  • Nikol Kovalenko
    Вранье.
    Инкубационный период (то есть период времени с момента заражения до появления первых симптомов) - 5-14 дней. А прошел всего 1 !!! день!

    Это только симптомы. Потом надо сделать тест.
    Результаты анализа появятся в электронной карте в течении 2-5 дней со дня взятия теста на covid-19

    Так, о чем говорит президент?
  • Анатолий Медведовский 8c71f839
    Как можно считать положительным результатом ввода карантина выходного дня стабильный прирост, а не падение, количества новых заболевших COVID-19? Да и стал ли прирост стабильным, а не возрастает, если после первых дней карантина выходного дня, 14 - 15 ноября, количество заболевших в пятницу 21 ноября по сравнению с пятницей 13 ноября увеличилось на 2056 человек (14580 - 12524), а по сравнению с пятницей 7 ноября до ввода карантина выходного дня рост составлял 1778 заболевших за сутки (12524 - 10746)? Что будет после второго карантина выходного дня можно будет судить только по показателям заболеваемости во вторую половину недели, а ни по количеству заболевших в понедельник 23 ноября, когда на эту цифру влияет то, что ряд лабораторий, делающий тесты по выходным дням не работают.
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