Украина заняла 126 место в мире по качеству дорог, – "Укравтодор"

Украина в 2020 году поднялась на 126 место в общем рейтинге качества дорог со 146 места, которое страна занимала в 2019 году.

Об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") со ссылкой на международный рейтинг "Индекс процветания" (The Legatum Prosperity Index), публикующийся образовательным аналитическим центром Legatum Institute.

по показателю "Транспорт" страна поднялась на 12 позиций – до 73 места, по критерию "Доступ к рынку и инфраструктуре" – 77 место (+10 позиций).

В целом в рейтинге Индекса процветания Украина заняла 92 позицию, поднявшись на четыре пункта по сравнению с 2019 годом и на 19 позиций – по сравнению с 2018 годом. Впрочем, по сравнению с 2010 годом Украина опустилась в рейтинге на три позиции.

The Legatum Prosperity Index - интегрированный показатель, который учитывает экономический рост страны, уровень образовательной системы, медицины, личного благосостояния и качества жизни и так далее. Его ежегодно заключает образовательный аналитический центр Legatum Institute.