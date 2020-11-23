"Укртрансбезопасность" за неделю начислила 1,6 миллиона платы за перегрузки

По итогам 16-23 ноября этого года инспекторами "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполициею было проверено почти 14 тыс. транспортных средств, составлено 269 актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено 1,6 млн грн платы за перегрузки.

Такой статистикой поделился министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Усиленный габаритно-весовой контроль на украинских дорогах продолжается. Как и работа над реформированием всей отрасли. Сейчас мы находимся на завершающем этапе внедрения Weigh Control System - единой системы контроля взвешивания автотранспорта и анализа движения на базе Центра обработки данных габаритно-весового контроля "Укртрансбезопасности". Она будет предусматривать автоматическую фиксацию перегруженных грузовиков и привлечения к ответственности тех, кто не соблюдает габаритно-весовых норм. Также с ее помощью будет осуществляться планирование ремонтов и реконструкции дорожной сети на основе фактических данных о транспортную нагрузку и интенсивность движения", - отметил Криклий.

В разрезе регионов наибольшее платы за проезд начислено в Одесской, Ривненской и Николаевской областях. Вместе с тем, в течение 16-23 ноября во сравнению с предыдущим к этому неделей показатели эффективности габаритно-весового контроля повысились в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Топ-3 нарушителей габаритно-весовых норм по 16-23 ноября:

1. На автодороге М-14 - авто Mercedes-Benz (перевозчик - ООО "СПМК-17") с перегрузкой на 31%. Общий вес транспортного средства составил 52,45 тонн при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд - 705,6 евро.

2. На автодороге М-14 - авто Mercedes-Benz (перевозчик - ООО "СПМК-17") с перегрузкой на 22%. Общий вес транспортного средства составил 48,95 тонн при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд - 361,08 евро.

3. На автодороге М-18 - авто Scania (перевозчик - ООО "Белогви") с перегрузкой 33%. Общий вес транспортного средства составил 53,21 тонн при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд - 267,3 евро.