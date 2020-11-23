В России начнут продавать смартфоны с местным программным оборудованием

Правительство РФ утвердило правила обязательной предустановки российского софта на электронные устройства с 1 января 2021 года.

Устанавливать российское ПО будут обязаны производители смартфонов, планшетов и другого "оборудования беспроводной связи для бытового использования" с сенсорным экраном и "двумя и более-функциями", а также стационарных компьютеров, ноутбуков, системных блоков и телевизоров с функцией Smart TV, передает РБК.

Больше всего классов программ должно предустанавливаться на смартфоны и планшеты: браузеры, поисковые системы, социальные сети, мессенджеры, сервисы электронной почты, картографические и навигационные сервисы, голосовые помощники, новостные агрегаторы, антивирусы, офисное ПО, аудиовизуальные сервисы, программы для онлайн-трансляций и доступа к пользовательскому контент, приложение платежного сервиса "Мир", облачные хранилища, приложение "госуслуг", "программы для доступа к ресурсам", включенным в перечень социально значимых интернет-сервисов, в том числе "программы для доступа к списку российских программ, быстро набирающих популярность".

Для компьютеров обязательной будет предустановка российского браузера, офисного ПО и антивируса, для Smart TV – браузера, поисковой системы, социальной сети и аудивизуального сервиса.

Предустанавливать необходимо софт из специального перечня, который должно создать российское Минцифры. В него должно попасть одно приложение в каждой категории за исключение социальных сетей (два приложения), аудиовизуальных сервисов (не более десяти) и программ для доступа к социально-значимым ресурсам (их количество будет установлено отдельно).

Конкретные приложения для предустановки правительство определит на основании рейтинга отечественного софта, который до 15 декабря должно подготовить Минцифры с учетом количества пользователей сервисов за предыдущий год.