ICU улучшила прогноз падения ВВП Украины до 5%

Инвестиционная группа ICU улучшила прогноз падения валового внутреннего продукта Украины до 5% с 5,7%.

Об этом сообщил глава департамента макроэкономических исследований группы Сергей Николайчук в Facebook.

"Всего в 2020 году экономика сократится примерно на 5% (по сравнению с 5,7% в нашем сентябрьском прогнозе). Это приведет к снижению ВВП ниже уровня 2018 года, однако по сравнению с большинством других стран экономика Украины продемонстрирует лучшую динамику", – написал Николайчук.

По оценкам инвестгруппы, рост ВВП Украины в четвертом квартале текущего года и в первом квартале следующего (к предшествующим кварталам) будет "медленным и довольно шатким".

"Однако темпы все-таки будут положительными", – уточнил Николайчук.

Он также отметил, что импульс от "открытия экономики" после жестких карантинных ограничений, который отразился на сокращении падения ВВП в предыдущих кварталах, исчерпался, поэтому для дальнейшего роста потребуются другие драйверы.

"Новая вспышка COVID-19 продолжает набирать обороты, свидетельствуя, что недавно введенный карантин выходного дня может быть заменен на более жесткие меры по всей стране", – добавил Николайчук.

Вместе с тем он отметил, что на фоне возвращения доходов на "доэпидемическую траекторию" продолжается активный рост частного потребления, а слабость частных инвестиций компенсируется реализуемыми проектами "Большого строительства".

Николайчук добавил, что ICU ожидает значительный фискальный импульс для экономики в конце 2020 года, несмотря на то, что он будет ниже предусмотренного в законе о госбюджете.