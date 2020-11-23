ЕС внесет 183 миллиона евро в фонд МВФ для борьбы с коронавирусом

Еврокомиссия на следующий день после виртуального саммита стран группы G20, договорившихся о помощи в условиях пандемии беднейшим и наиболее уязвимым странам мира, объявила о своем вкладе в эту международную инициативу.

Об этом говорится в распоряжении ЕК.

"Евросоюз внесет 183 млн евро в трастовый фонд МВФ по борьбе против катастроф для облегчения долгового бремени 29 стран с низким уровнем доходов, что позволит им увеличить свои социальные, медицинские и экономические расходы в ответ на кризис COVID-19", - сказано в сообщении, передает Интерфакс-Украина.

"ЕС возглавляет глобальные усилия по облегчению бремени задолженности и реструктуризации долга. Мы надеемся, что наш вклад укажет путь другим присоединиться к этим глобальным усилиям", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Накануне главы государств и правительств стран "двадцатки" в итоговой декларации саммита, проходившего под председательством Саудовской Аравии, подтвердили свою поддержку инициативы приостановки обслуживания долга наиболее уязвимых стран до июня 2021 года, что обеспечит облегчение долгового бремени и высвободит ресурсы для борьбы с пандемией.

При этом участвовавшие в совещании руководители ЕС подчеркнули, что могут потребоваться дополнительные шаги.