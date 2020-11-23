Кабмин одобрил привлечение кредита у МБРР на $300 миллионов

Украина планирует привлечь кредит Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на сумму $300 млн в рамках дополнительного финансирования для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

По его словам, Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании в понедельник, 23 ноября, одобрил проект распоряжения президента о создании делегации для переговоров с МБРР о получении этого кредита, а также проект соответствующего распоряжения правительства.

"Проектом акта предусматривается признать целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19" и привлечь $300 млн для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", – сообщил представитель Кабмина.

Заем планируется направить на улучшение деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в период пандемии.

Для этого планируется:

введение чрезвычайных денежных трансфертов для лиц и домохозяйств, потерявших работу или источники дохода из-за пандемии COVID-19;

поддержка бедных домохозяйств с помощью существующей в стране Программы Государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

укрепление систем и институтов предоставления социальной защиты для улучшения реагирования в будущем.

Как сообщалось, в мае Кабинет министров одобрил привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления" в размере $350 млн.