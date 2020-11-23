Конституционный Суд получил обращение об отмене карантина выходного дня
Как сообщается на сайте КСУ, соответствующее представление было подано по инициативе близкого к Игорю Коломойскому нардепа Александра Дубинского и еще 47 депутатов из фракции "Слуга народа"
Авторы ходатайства считают, что отдельные положения указанного постановления не соответствуют ряду норм Основного Закона Украины, а также отмечают, что поднятые в конституционном представлении вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в том числе и жизни и здоровья граждан", – сказано в сообщении КСУ.
Согласно тексту представления, депутаты просят КСУ отменить пункты постановления Кабмина о введении "карантина выходного дня", а также о введении временного запрета на проведение плановой госпитализации.
Как сообщалось, своим постановлением от 11 ноября Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".
По выходным запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.
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