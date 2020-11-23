"Правэкс Банк" и "Аккордбанк" привлекли по 300 миллионов рефинансирования

"Аккордбанк" и "Правэкс Банк" на тендере Национального банка Украины (НБУ) 20 ноября привлекли кредиты рефинансирования по 300 млн грн каждый под 6% на срок до 90 дней.

Об этом свидетельствуют данные НБУ о кредита рефинансирования, предоставленных на срок свыше 30 дней.

Согласно статистике Нацбанка, в целом, начиная с 30 апреля, он провел 27 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 29,75 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, начиная с 8 мая Нацбанк провел семь тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 37,52 млрд грн, около половины этой суммы привлек государственный "Укрэксимбанк" для кредитования "Укравтодора".

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию состоится 27 ноября, на срок от года до пяти лет – 11 декабря.