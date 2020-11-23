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Кабмин присоединил территориальные органы Госказначейства к главным управлениям

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Кабмин присоединил территориальные органы Госказначейства к главным управлениям
Кабинет министров реорганизовал Государственную казначейскую службу путем присоединения отдельных территориальных органов к Госказначейству.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина от 23 ноября №1147.

"Реорганизовать некоторые территориальные органы Госказначейства путем присоединения к отдельным территориальным органам Госказначейства по перечню согласно с дополнением", - сказано в документе.

Укрупнения коснулись всех областей, а управления казначейства в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и других районах Киева присоединены к главному управлению ведомства в Киеве.

Джерело:  Кабмин
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