Авиакомпания SkyUp возобновила полеты в Армению

Авиакомпания SkyUp с 23 ноября возобновила регулярные рейсы между Киевом и Ереваном.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

"Восстановление авиасообщения стало возможным, как только мы убедились, что осуществление полетов в регионе безопасно", - сказано в сообщении.

С 1 декабря рейсы будут осуществляться по вторникам и пятницам.

Вылет из Киева в Ереван в 14:05. Обратный рейс из Еревана в Киев будет отправляться в 19:50.

В пресс-служебе перевозчика уточнили, что ПЦР-тестирование или самоизоляция необходимы для пассажиров, путешествующих в обе стороны.