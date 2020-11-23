Новая украинская авиакомпания начнет полеты на бывших самолетах МАУ

Новая украинская авиакомпания Bees Airline планирует начать полеты до конца года.

Об этом представитель владельца авиакомпании Евгений Хайнацкий сообщил изданию Mintrans.

По его словам, компания уже подала документы для получения сертификата эксплуатанта и взяла в лизинг первые два самолета Boeing 737-800. Раньше эти самолеты использовала авиакомпания МАУ.

"В следующем году мы хотим взять еще два воздушных судна. А на 2022 год мы рассчитываем, что в нашем парке будет уже шесть самолетов", – сказал Хайнацкий.

Хайнацкий добавил, что авиакомпания будет базироваться в аэропорту "Киев" им. И. Сикорского, а первые рейсы планирует запустить в Египет, начав работу как чартерный перевозчик.

"Старт полетов зависит от того, как быстро мы получим сертификат эксплуатанта. Если до 22 декабря, то мы запустим чартерные рейсы на праздники. Если нет, то полетим в районе 15 января", – уточнил Хайнацкий.

По его словам, полноценный старт компания планирует на апрель 2021 года, когда Bees начнет выполнять регулярные лоукост-рейсы, программа которых еще разрабатывается.

Согласно данным госреестра юрлиц, собственником ООО "Биз Эйрлайн" является предприниматель Сергей Смирный. Он также является совладельцам компаний "Континент" и "Премиум Плантс" вместе с Сергеем Буртиным, который, в свою очередь, является собственником украинского туроператора "Тез тур".