МВФ оценил налоговую политику в Украине

Международный валютный фонд считает двойственной налоговую политику Украины, которая хоть и была модернизирована за последние годы, однако продолжает нуждаться в совершенствовании.

Об этом говорится в отчете о технической помощи МВФ.

"Налоговая политика в Украине работает сразу по двум направлениям. С одной стороны, за эти годы была проделана значительная работа по постепенному совершенствованию и обновлению налоговой системы; с другой - стоят под сомнением основные принципы существующей системы, исследуются фундаментальные изменения в ней", - говорится в отчете.

МВФ указывает, что Украина приложила серьезные усилия в модернизации международных аспектов налога на прибыль, приведению режима в соответствие со стандартами ОЭСР. При этом некоторые политические силы в Украине стремятся отменить налог на прибыль корпораций.

Как объясняют в Фонде, некоторые политики в Украине хотят ввести налог на выведенный капитал. При этом представители МВФ выступали против принятия налога на выведенный капитал, поскольку это привело бы к значительным потерям доходов.

МВФ сообщает, что недавно в Украине была принята ускоренная амортизация инвестиций в основной капитал, что является "более адресным налоговым стимулом", который должен дать ожидаемые результаты.

Кроме того, положительным для налоговой политики называется Программа добровольного раскрытия информации. Она должна позволить налогоплательщикам за определенную сумму урегулировать финансовые и физические активы, за которые уплачивались налоги на прибыль.

"Это будет способствовать увеличению налоговой базы в будущем, поскольку доходы, полученные от этих активов, станут видимыми для Государственной налоговой службы", - отметили в Фонде.

МВФ также считает, что так называемая "налоговая амнистия" не будет хорошей практикой для Украины. "Хотя проблема незарегистрированной собственности в Украине может быть важной проблемой, налоговая амнистия не является подходящим инструментом для ее решения, особенно если выгода распространяется на активы, удерживаемые за границей", - заявляют в МВФ.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, в ходе которого заявил о выполнении всех обязательств для получения очередного транша в рамках программы stand-by и заверил в приверженности антикоррупционной реформе.

В свою очередь глава МВФ в кратком сообщении в Twitter отметила, что Украине нужно согласовать определенные действия для того, чтобы Фонд рассмотрел возможность предоставления дальнейшего финансирования.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон отмечал, что МВФ направит миссию в Украину для рассмотрения очередного транша только после решения ряда вопросов, которые связаны с решением Конституционного Суда, принятием госбюджета на 2021 год и работой Национального банка.

Он не уточнил конкретных требований МВФ, допустив возможность принять миссию МВФ в Украине до конца этого года. Ранее Минфин и НБУ ожидали получить от МВФ минимум один транш на $700 млн до конца года