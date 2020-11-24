В Украине за сутки зафиксировали более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом

В Украине за сутки по состоянию на утром 24 ноября обнаружено 12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе заболели 533 ребенка и 570 медработников.

Об этом в Facebook сообщил министра здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки в Украине госпитализированы 1 403 человека, умерли от коронавируса 188 человек, выздоровели 8 298 человек.

В общем за все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 647 976 человек; выздоровели 299 358 человек; умерли от коронавируса 11 263 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киев (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.

Как сообщалось, своим постановлением от 11 ноября Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".

По выходным запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.