Транша МВФ для Украины в этом году не будет, – советник Ермака

Транша Международного валютного фонда для Украины в этом году не будет, заявил советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов в эфире "Свобода слова" на ICTV.

"Транша не будет. Это нереально. Физически и календарно мы не успеваем. Транша в этом году не будет", - цитирует Милованова УНИАН.

По словам бывшего министра экономики, до конца года Украина может получить заимствования у других структур.

"Это позитивный сигнал рынкам финансовым, что позволяет Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ, по приемлемым процентам", – сказал Милованов.

Как сообщалось, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон отмечал, что МВФ направит миссию в Украину для рассмотрения очередного транша только после решения ряда вопросов, которые связаны с решением Конституционного Суда, принятием госбюджета на 2021 год и работой Национальногно банка.

Он не уточнил конкретных требований МВФ, допустив возможность принять миссию МВФ в Украине до конца этого года. Ранее Минфин и НБУ ожидали получить от МВФ минимум один транш на $700 млн до конца года, а Владимир Зеленский заявлял, что Украина все свои обязательства для этого уже выполнила.

Напомним, Украина в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд ($5 млрд) взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.

В частности, до конца ноября 2020 года Украина планировала ввести требования для устранения пробелов в отношении надежных практик корпоративного управления в контексте рекомендаций Базельского Комитета 2015 по корпоративному управлению для банков.

Помимо этого, предусматривалось создание условий для предоставления НБУ правовых полномочий по калибровке требований по капиталу и ликвидности на основе профиля риска банка, а также усиление требований по лицензированию и требований к акционерам банков