Администрация Трампа планирует новые санкции против Китая, – WSJ
Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников администрации, они предлагают создать неформальный альянс стран Запада для принятия совместных ответных мер в ответ на использование Китаем влияния в сфере торговли для давления на государства, передает Интерфакс.
Поводом для появления этого плана стало экономическое давление Китая на Австралию после того, как страна призвала расследовать возникновение пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
"Китай пытается заставить другие страны подчиниться за счет вопиющего экономического давления, - сказал один из собеседников газеты. - Западу необходимо создать систему коллективного поглощения экономического давления от китайской силовой дипломатии".
В соответствии с предлагаемым планом, если Китай будет бойкотировать импорт из государств, входящих в альянс, они согласятся на закупку товаров или предоставление материальной помощи друг другу. Также страны могут совместно рассмотреть вопрос о пошлинах в отношении КНР.
Администрация также оценивает возможность расширить запрет на импорт продукции из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР и включить новые компании в "черный список" министерства торговли, включая производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp.