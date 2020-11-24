Глава парламента обеспокоена срывом сроков подготовки госбюджета на 2021 год
Об этом заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, возглавляющая парламент на время болезни Спикера Дмитрия Разумкова и его первого заместителя Руслана Стефанчука, сообщила на своей странице в сети Facebook.
"Парламент готов рассматривать проект госбюджета на следующий год во втором чтении, как только он будет готов. Мне лично, как и многим народным депутатам, очень бы не хотелось возвращаться к позорным "бюджетным новогодним ночам", – отметила Кондратюк.
Что касается восстановления антикоррупционного законодательства и решения Конституционного кризиса Кондратюк ожидает, что рабочая группа парламента, заседания которой проходят в закрытом режиме, сможет представить соответствующие законопроекты до 1 декабря.
"Надеюсь, что до 1 декабря рабочая группа разработает и представит обществу соответствующие законопроекты. Это будет общее видение того, как возвращать электронное декларирование и ответственность за недостоверное декларирование и каким образом будет решаться конституционный кризис", – подчеркнула Кондратюк.
Как сообщалось, Верховная Рада 5 ноября, с опозданием в две недели от заложенного в Бюджетный кодекс графика, приняла Постановление о выводах и предложениях к проекту закона "О государственном бюджете на 2021 год", таким образом госбюджет принят в первом чтении.
После этого Кабмин должен был доработать проект госбюджета и вернуть его в парламент в 14-дневный срок.
Парламент при этом рекомендовал правительству учесть их при подготовке документа ко второму чтению и увеличить доходы на 20,2 млрд грн. В свою очередь НБУ предупреждает о риске недофинансирования доходов бюджета на 65 млрд грн из-за завышенных прогнозов.