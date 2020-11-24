Шкарлет пообещал учителям рост зарплат на уровне остальных бюджетников

У правительства нет неинфляционных источников финансирования для вступления в силу постановления о постепенном повышении минимальных окладов педагогических работников до 4 прожиточных минимумов, но зарплаты учителей в 2021 году будут повышены на уровне с остальными работниками бюджетной сферы.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает пресс-служба Минобразования.

Он отметил, что несмотря на экономические трудности, вызванные мерами борьбы с пандемией коронавируса, в этом году должностные оклады всех работников бюджетной сферы, в частности педагогических, научно-педагогических и научных работников, с 1 сентября выросли на 5,8%.

"В проект государственного бюджета на 2021 год указано, что должностные оклады работников по Единой тарифной сетке увеличиваться дважды: с 1 января и с 1 июля. Итак, с января 2021 года размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в том числе области образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля – еще на 8,3%", – отметил Шкарлет.

Также он сообщил, что принятый в первом чтении законопроект "О государственном бюджете Украины на 2021 год" предусматривает финансирование отрасли образования в сумме 173,8 млрд грн, что по сравнению с государственным бюджетом на 2020 год больше на 34 млрд грн.

Как сообщалось, накануне на закрытом заседании Кабмин принял решение приостановить еще на год действие постановления о постепенном повышении минимальных окладов педагогических работников.

Напомним, по оценке Минобразования, на реализацию постановления правительства №822 о повышении зарплат педагогов в 2021 году необходимо было бы дополнительно направить 50 млрд грн.

Указанным постановлением №822 от 10 июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада к 2023 году. В 2020 году зарплата педагога должна была составлять 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году – 3 минимума, в 2022 году – 3,5 минимума и с января 2023 году – 4 прожиточных минимума.

Позже в связи с отсутствием средств на реализацию реформы в государственном и местных бюджетах указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года.