Зеленский анонсировал 5 новых программ поддержки для бизнеса во время карантина

Офис президента разработал пакет законопроектов о помощи бизнесу и работникам, которые могут пострадать из-за карантинных ограничений.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении на своей странице в сети Facebook.

"В ближайшее время в парламент будут направлены законопроекты, которые предусматривают: Первое: одноразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за ужесточения карантина", – сказал Зеленский.

По словам президента, физлица-предприниматели или наемные работники, которые потеряют работу из-за карантина, смогут получить помощь в размере 8 тыс. грн.

"Три простых шага: зайти в приложение "Дія", ввести короткие данные и номер банковской карты. Делее – проверка данных и максимум через несколько дней 8 тысяч гривен приходит вам на карту", – пообещал глава государства.

По словам Зеленского, помощь по этой программе смогут получить более 1 миллиона граждан, а ее общий объем составит почти 10 млрд грн.

Кроме того, президент пообещал одноразовую материальную помощь субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест.

"В случае, если собственник бизнеса, был вынужден из-за карантина отправить часть работников в вынужденный отпуск, он сможет получить помощь для выплат таким сотрудникам в размере до 8 тыс. грн на одного работника", – пояснил Зеленский.

Он добавил, что также планируется предусмотреть компенсацию расходов на уплату Единого социального взноса на сумму почти 1,5 млрд грн для 120 тыс. юридических лиц. По словам президента, если из-за усиления карантина будет запрещена работа бизнеса, его владелец сможет получить компенсацию ЕСВ за работников.

Кроме того, президент анонсировать льготы в виде погашение налогового долга.

"Почти 4 миллионам граждан, которые имеют налоговый долг в размере до 3 060 гривен, этот долг будет аннулирован", – пояснил Зеленский.

"И пятое – это налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер 200 тысяч физлиц-предпринимателей первой группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, в том числе ЕСВ", – добавил президент.

Он пообещал, что правительство также возобновит работу программ, запущенных весной, – материальная помощь ФЛП с детьми, компенсация по частичной безработице, программа льготного кредитования для бизнеса "5-7-9".

Зеленский добавил, что эти меры должен утвердить парламент.