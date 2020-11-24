Зеленский подписал закон о возобновлении финансирования пособий и лечения за счет ФССУ

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который расширяет перечень направлений, на которые разрешается осуществлять расходы Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в период действия карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

Документом, в частности, снимается ограничение по финансированию Фондом социального страхования в период действия карантина:

одноразовых страховых выплат в случае стойкой утраты трудоспособности или смерти пострадавшего на производстве;

специального медицинского и постоянного постороннего ухода, бытового обслуживания, в частности, для лиц с инвалидностью;

лекарств и изделий медицинского назначения для пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью;

санаторно-курортного лечения пострадавших, лиц с инвалидностью;

реабилитационного лечения работающих после перенесенных заболеваний и травм.

Фонд отмечает, то финансирование указанных статей расходов было приостановлено с 18 апреля в связи принятием закона об установлении карантинных ограничений.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 3 ноября.

Среди прочего, законом устанавливается, что Фонд социального страхования и Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в период действия карантина осуществляют также такие страховые выплаты, как "одноразовая выплата помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности", а также оплачивает "социальные услуги и меры содействия занятости предусмотренные законодательством о занятости населения и общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы".

Согласно пояснительной записке, речь идет о финансировании за счет Фондов организации общественных работ для трудоустройства безработных и мер содействия занятости внутренне перемещенных лиц.

Также средства Фондов планируется направить на выплату компенсаций работодателям затрат в размере единого социального взноса за трудоустройство отдельных категорий безработных, в том числе на новые рабочие места, а также расходов за услуги, связанные с функционированием информационно-аналитических систем государственной службы занятости.