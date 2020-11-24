"Укрзализныця" запустит скоростной поезд из Киева в Славское с 15 декабря

"Укрзализныця" назначила новый поезд "Интерсити+" №745/746 Киев-Славское. Он начнет курсировать с 15 декабря и будет удобным для пассажиров, планирующих путешествия на горнолыжный курорт Карпат.

Как сообщает пресс-служба компании, на указанном маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem.

Поезд №745 будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 05:59 и прибывать в Славское в 13:16.

В обратном направлении из Славского поезд №746 будет отправляться в 16:20 и прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский в 23:57.

На пути следования поезд будет останавливаться на станциях Коростень, Пидзамче, Львов и Стрый.

Расстояние между столицей и курортом Славское поезд будет преодолевать за 7 часов 17 минут, в обратном направлении - за 7 часов 37 минут.