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Урожай зерновых достиг 61 миллиона тонн, – Минэкономики

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Урожай зерновых достиг 61 миллиона тонн, – Минэкономики
По состоянию на 23 ноября украинские сельхозпроизводители собрали основных культур на уровне 79,2 млн тонн с площади 23,5 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 60,9 млн тонн с площади 14,7 млн га (96% к прогнозу).

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Аграрии уже завершили уборку таких культур, как пшеница, ячмень, горох, просо, гречиха, подсолнечник и рапс.

Продолжается сбор:

  • кукурузы - 25,2 млн тонн с площади 4,8 млн га (89%).
  • сои - 2,7 млн тонн с площади 1,3 млн га (98%).

Сахарной свеклы выкопано почти 8,3 млн тонн с площади более 196 тыс. га (91%).

О проведении осенней посевной кампании, по состоянию на 23 ноября украинские сельхозпроизводители посеяли основных озимых культур на площади почти 7,9 млн га (96% к прогнозу). В частности, за неделю засеяно 58,6 тыс. га.

В разрезе культур посеяно:

  • пшеницы - почти 6 млн га (98% к прогнозу)
  • ячменя - 933,4 тыс. га (99% к прогнозу)
  • ржи - 122,6 тыс. га (92% к прогнозу)
  • рапса - 875 тыс. га (87% к прогнозу).
Джерело:  Минэкономики
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