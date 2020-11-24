Мининфраструктуры выбрало советника для передачи в концессию паромной переправы в порту "Черноморск"

Министерство инфраструктуры определило компанию "Эрнст энд Янг"победителем тендера на отбор консультантов для подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) и конкурсной документации нового концессионного проекта в порту "Черноморск".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.

"В рамках концессии паромной переправы в порту Черноморска мы планируем привлечь от 150 млн грн инвестиций, которые будут направлены на модернизацию железнодорожно-паромного комплекса порта. По результатам тендера на отбор консультантов для подготовки ТЭО проекта, мы объявили в августе этого года, был определен победитель – компания "Эрнст энд Янг". Ожидаем в ближайшие сроки разработать необходимую документацию, чтобы в первой половине следующего года объявить сам концессионный конкурс", – отметил министр.

По словам Криклия, за средства инвестора на объекте планируется построить новый паркинг для грузовиков, терминал для пассажиров и водителей и станцию ​​техобслуживания для подготовки к продаже автотехники. Также будет осуществлен ремонт подъемного моста, замена асфальта, установка системы видеонаблюдения на открытых складах и тому подобное.

Он добавил, что министерство готовит еще один конкурс в порту Черноморска – концессию первого и контейнерного терминалов. Сейчас уже отобраны юридические и технические консультанты для подготовки пре-ТЭО проекта. Их работа будет профинансирована Глобальным инфраструктурным фондом (GIF). Планируется в начале следующего года завершить разработку пре-ТЭО и перейти к ТЭО проекта, а сам концессионный конкурс провести в конце 2021 года.