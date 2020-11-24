Суд закрыл дело против экс-министра Насалика из-за решения КСУ

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) закрыла уголовное производство по обвинению бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Как сообщает пресс-служба суда, во время судебного заседания прокурор САП констатировал, что у суда отсутствуют основания для продолжения рассмотрения дела, а у прокурора – для продолжения поддержания государственного обвинения в суде.

"Вместе с тем, обвиняемый возражал против прекращения дела, настаивая на продолжении судебного разбирательства для своего оправдания", – отмечается в сообщении.

Насалика подозревали во внесении недостоверных сведений в декларации чиновника в 2015-2018 годах, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины. По данным следствия, в 2014 году чиновник получил взаймы $1,25 млн от физического лица, однако не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

Как сообщалось, 29 октября Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. Впрочем, заместитель главы КСУ Сергей Головатый голосовал против принятия указанного решения, подав отличное от принятого большинством судей мнение.