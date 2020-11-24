Банки за неделю выдали "доступных кредитов" на 324 миллиона

С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки уже выдали 5 813 займов на общую сумму в 13,46 млрд грн. Из них 9,52 млрд грн были изданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,6 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 1,34 (1,22) млрд грн - в качестве антикризисных кредитов под 3%.