Меткомбинаты Мариуполя заплатили в бюджет города 940 миллионов налогов, – "Метинвест"

Группа "Метинвест" отказалась от налоговых каникул, предусмотренных законом №3220 "О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины", принятого в связи с карантином.

Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

"Это было сделано с целью поддерживания города налоговыми отчислениями в период действия карантинных мер против коронавируса", – сообщают руководители предприятий "Метинвеста".

В итоге за девять месяцев 2020 года меткомбинаты им. Ильича и "Азовсталь", а также другие активы Группы "Метинвест" направили в бюджет Мариуполя более 940 млн грн.

"Промышленность в Украине выполняет важнейшую роль – она создает базис, в том числе налоговый, для роста других отраслей. Наши налоги и отчисления в бюджет – это наш существенный вклад в создание финансовой возможности для города обеспечивать больницы всем необходимым, выплачивать заработную плату учителям, врачам, работникам коммунальных служб, проводить противоэпидемические мероприятия в это непростое время", – заявил гендиректор МК "Азовсталь" Энвер Цкитишвили.

"Коронавирус негативно повлиял как на объемы потребления стали, так и на ценовые тренды. Кризис, начавшийся в прошлом году, продолжается. Падение глобального металлургического рынка влияет на работу наших предприятий и на работу подрядчиков. Но даже в этих условиях мы делаем все возможное, чтобы наше предприятие оставалось устойчивым, а наш вклад в развитие страны и города – существенным", – в свою очередь подчеркнул гендиректор ММК им. Ильича Тарас Шевченко.