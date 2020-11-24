Cоветник Зеленского признал сложности с финансированием расходов Госказначейства

Cоветник президента Украины Олег Устенко признал сложности с финансированием расходов Госказначейства.

"Абсолютно очевидно, что это нехорошая ситуация. Но также правда и то, что традиционно такая ситуация возникала и раньше, хотя не в середине ноября, а в декабре. Все-таки стоит помнить, что 2020 - необычный, это год глобальной пандемии. Так что хорошо, что эта ситуация не возникла раньше", – сказал Устенко, комментируя ситуацию с финансированием расходов Госказначейства, передает Интерфакс-Украина.

При этом Устенко добавил. что это решаемая проблема.

"Насколько мне известно, Минфин более чем активно работает в этом направлении", – сказал он.

Также Устенко рассказал, что анонсированный президентом Владимиром Зеленским новый пакет помощи бизнесу предлагается профинансировать из Фонда по борьбе с COVID-19.

При этом Устенко добавил, что президент обсудил с Министерством финансов озвученные им предложения, так что в случае принятия эта программа будет профинансирована.

По словам советника главы государства, законопроект о новом пакете помощи бизнесу предусматривает также дополнительные компенсаторы на случай полного локдауна.

"Что касается временного пространства, то оно захватывает и период этого года, и, возможно, следующего. Часть этих мер касаются компенсации за карантин выходного дня. Также предусмотрены меры в виде дополнительных компенсаторов на случай, если будет введен полный локдаун", – прокомментировал Устенко, уточнив, что речь идет о поддержке малого бизнеса, который наибольше страдает от карантина.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина, в частности, о единоразовой материальной помощи.