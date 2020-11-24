Мобильные операторы планируют совместно использовать 30% новых сетей

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell планируют строить до 30% новых сайтов телеком-сетей на основе модели шеринга инфраструктуры.

Об этом на брифинге заявила генеральный директор компании "Vodafone Украина" Ольга Устинова, передает Интерфакс-Украина.

"Мы договорились о шеринге... Все операторы отдают себе отчет, что в некоторых населенных пунктах и на некоторых дорогах не имеет смысла строить по три сети, что есть смысл включить разумную историю с инвестициями, есть смысл шерить сети. И по нашим прогнозам, на 30% новой стройки как раз будет шериться сеть", – отметила Устинова.

Она также подчеркнула, что операторы очень ждут от государства разрешения на запуск спектрального шеринга, который позволит им делиться не только пассивной инфраструктурой, но и ее активной частью.

В свою очередь вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Минцифры совместно с операторами мобильной связи в 2021 году планирует сосредоточиться на покрытии скоростным мобильным интернетом в первую очередь дорог.

"Мы хотим в следующем году сфокусироваться на покрытии дорог и стратегических трасс, это очень важно. Потому что пока мы покрываем маленькие села и города, и у нас остается проблема стратегических трасс, а развивать цифровое государство без этого невозможно. Потому мы вместе с операторами ищем путь, как в следующем году фокусироваться именно на этом вопросе", – заявил Федоров.

Согласно плану внедрения высокоскоростного мобильного интернета, в 2021 году до 1 июля-2021 планируется обеспечить доступ для 90% украинцев, до 1 января 2023-го - покрыть интернетом все международные дороги, а до 1 июля 2024 года - все национальные дороги Украины.