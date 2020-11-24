Кабмин может вернуть льготные тарифы на газ для церквей, – глава Госэтнополитики

Кабинет министров обсудить вопрос возвращения льготных тарифов на газ для религиозных организаций.

Об этом глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Елена Богдан заявила в интервью Интерфакс-Украина.

Она отметила, что в процессе подготовки карантинных мероприятий, в частности локдауна, важно заранее проговорить экономические механизмы, которые будут применены в этом случае, в том числе и для религиозных организаций.

"Что происходит сейчас? С весны ограничена посещаемость храмов и других зданий религиозных организаций, соответственно, меньшие поступления пожертвований, потому что люди физически не там и не оставляют деньги в ящиках. Но вместо этого существенно выросли тарифы на газ, отопление, из-за того, что сейчас закончилось действие документа, который устанавливал льготы для церквей, и сейчас они имеют коммерческий тариф", – сказала Богдан.

По ее словам, этот вопрос обсуждался на недавней встрече премьер-министра Дениса Шмыгаля со Всеукраинским советом Церквей и религиозных организаций.

На уточнение, может ли норма о льготах на газ для церквей быть возвращена, глава Госэтнополитики заявила, что как минимум это вопрос будут рассматривать.

"В западных странах, когда вводят полный локдаун, это идет пакетом с финансовыми стимулами очень серьезного уровня. Тогда у общества нет стресса от ограничений, потому что все понимают, что они экономически подстрахованы. Но если нет финансовой подушки, если нет понимания "почему в метро можно, а тут нельзя", то возникает напряжение и стресс – это сценарии, которых следует избежать", – добавила она.

Как сообщалось, 20 ноября премьер-министр Шмыгаль призвал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций объединить усилия в борьбе с COVID-19 в период зимних праздников. Кроме того, премьер отметил, что правительство разрабатывает механизмы поддержки религиозных организаций и готово совместно проработать предложения.

Напомним, с 1 августа Украина отказалась от регулирования цен на газ для населения и религиозных организаций.