Украина опустилась на 14 место в мировом рейтинге производителей стали, – Worldsteel

Украина по итогам работы металлургических предприятий в октябре 2020 года увеличила производство стали на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 1,65 млн тонн, переместившись с 13 на 14 место в рейтинге 64 стран - основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

В октябре зафиксировано наращивание выплавки стали к октябрю 2019 года в большинстве стран первой десятки, кроме Японии, США и Южной Кореи, передает Интерфакс-Украина.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам октября выглядит следующим образом: Китай (92,2 млн тонн, рост на 12,7%), Индия (9,06 млн тонн, рост на 0,9%), Япония (7,2 млн тонн, падение на 11,7%), США (6,14 млн тонн, падение на 15,3%), РФ (6,05 млн тонн, "плюс" 4,3%), Южная Корея (5,86 млн тонн, "минус" 1,8%), Германия (3,42 млн тонн, "плюс" 3,1%), Вьетнам (3,37 млн тонн, рост на 111,5%), Турция (3,21 млн тонн, рост на 19,4%) и Бразилия (2,78 млн тонн, рост на 3,5%).

Далее следуют Иран (2,66 млн тонн, рост на 27,9%), Италия (2,12 млн тонн, падение на 4,6%), Тайвань (КНР, 1,66 млн тонн, снижение на 3,1%), Украина (1,65 млн тонн, рост на 5,9%) и Мексика (1,47 млн тонн, "плюс" 1,1%).

В целом в октябре 64 страны произвели 161,89 млн тонн стали, что на 7% больше, чем в октябре 2019 года.

За 10 месяцев текущего года первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (873,93 млн тонн, рост на 5,5%), Индия (79,68 млн тонн, "минус" 14,4%), Япония (68,41 млн тонн, снижение на 18,4%), США (59,87 млн тонн, "минус" 18,4%), РФ (59,33 млн тонн, меньше на 0,8%), Южная Корея (55,04 млн тонн, падение на 7,7%), Германия (29,14 млн тонн, "минус" 13,9%), Турция (29,14 млн тонн, "плюс" 4,2%), Бразилия (25,13 млн тонн, падение на 8,5%) и Вьетнам (21,9 млн тонн, рост на 28,8%).

Далее следуют Иран (23,79 млн тонн, больше на 12,6%), Тайвань (КНР, 17,33 млн тонн, "минус" 6,9%), Украина (16,98 млн тонн, "минус" 5,5%), Италия (16,67 млн тонн, падение на 15,8%) и Мексика (13,71 млн тонн, снижение на 12,1%).

В целом за 10 месяцев 2020 года 64 страны произвели 1,51 млрд тонн стали, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Украина в 2019 году произвела 20,8 млн тонн стали и заняла 13 место (в 2018 году - 21,1 млн тонн, 13 место).