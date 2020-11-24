В оккупированной Ялте начнут ограничивать подачу воды

Подача воды в дома жителей курортного города Ялта на юге оккупированного Россией Крыма, где обмелели водохранилища, будет ограничена по ночам.

Об этом сообщил заместитель главы оккупационной "администрации" города Виталий Оганесян, передает Интерфакс.

"Это первый шаг для экономии воды, которая есть в двух наших водохранилищах. Это не ЧС, но это отключение (воды по ночам, – ред.)", – сказал Оганесян.

По его мнению, такая мера позволит без особых неудобств провести новогодние праздники и подготовиться к следующему высокому курортному сезону.

Как сообщалось, с 17 ноября оккупационные власти Крыма ограничили подачу воды жителям Симферополя до четырех часов в день из-за критической ситуации с наполнением водохранилищ.

Последние несколько месяцев вода подавалась в большинство районов столицы Крыма по три часа утром и столько же вечером. При этом было много жалоб на ее цвет – от ржавого до черного, а также на проблемы с напором воды на верхних этажах некоторых многоэтажек.

Графики подачи воды по часам ввели в августе в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. Воду в сентябре начали отключать по ночам в Алуште, в октябре снизили давление в Белогорске.

До оккупации Крыма к РФ около 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Однако Украина вынуждена была перекрыть канал, поскольку его ресурсы использовались для нужд российских оккупационных войск.