В оккупированной Ялте начнут ограничивать подачу воды
Об этом сообщил заместитель главы оккупационной "администрации" города Виталий Оганесян, передает Интерфакс.
"Это первый шаг для экономии воды, которая есть в двух наших водохранилищах. Это не ЧС, но это отключение (воды по ночам, – ред.)", – сказал Оганесян.
По его мнению, такая мера позволит без особых неудобств провести новогодние праздники и подготовиться к следующему высокому курортному сезону.
Как сообщалось, с 17 ноября оккупационные власти Крыма ограничили подачу воды жителям Симферополя до четырех часов в день из-за критической ситуации с наполнением водохранилищ.
Последние несколько месяцев вода подавалась в большинство районов столицы Крыма по три часа утром и столько же вечером. При этом было много жалоб на ее цвет – от ржавого до черного, а также на проблемы с напором воды на верхних этажах некоторых многоэтажек.
Графики подачи воды по часам ввели в августе в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. Воду в сентябре начали отключать по ночам в Алуште, в октябре снизили давление в Белогорске.
До оккупации Крыма к РФ около 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Однако Украина вынуждена была перекрыть канал, поскольку его ресурсы использовались для нужд российских оккупационных войск.