Минфин и "Укрэксимбанк" начали реализацию совместного с ЕИБ проекта в аграрном секторе

"Укрэксимбанк" и Министерство финансов начали реализацию совместного проекта Украины и Европейского инвестиционного банка "Основной кредит для аграрной отрасли - Украина".

Об этом говорится в сообщении "Укрэксимбанка".

"Первые банки-участники проекта и их клиенты уже получили содействие государственного "Укрэксимбанка" в привлечении долгосрочного финансирования ЕИБ на комплексную поддержку в агросекторе, а именно в сфере переработки зерновых и масложировых культур, а также рыбного хозяйства и аквакультуры", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, отобранные по согласованным с ЕИБ и правительством Украины критериям банки-участники проекта получат средства кредита ЕИБ, общий размер которого составляет 400 млн евро. Средства будут направлены на финансирование проектов малых и средних предприятий в аграрном секторе, в частности, по выращиванию и переработке зерновых и масличных культур, а также на развитие рыбных хозяйств и аквакультуры.

Кабинет министров в июле 2019 года утвердил условия запуска проекта финансирования агропредприятий "Основной кредит для аграрной отрасли - Украина", в частности, установил требования к банкам-участникам.

Помимо соблюдения банком нормативов НБУ и получения положительного результата от операционной деятельности, среди требований к банкам - отсутствие судебного, арбитражного или административного процесса в любом суде или органе.

Кабмин также утвердил условия субфинансирования проекта общей стоимостью 800 млн евро. Проект предусматривает финансирование со стороны ЕИБ в размере 400 млн евро и софинансирование его из других источников, таких как кредиты банков-участников или собственные средства предприятий.

Согласно сообщению Минфина, средства проекта будут предоставлены малым и средним агропредприятиям - до 70% от общего объема финансирования. Еще треть средств будет инвестирована в инфраструктуру операторов государственного сектора - исследовательские станции и лаборатории. Кредиты будут предоставляться сроком до 10 лет.

"Укрэксимбанк", единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов "Укрэксимбанк" занимал 3 место (226,63 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.