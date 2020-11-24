США ввели санкции против трех российских компаний за торговлю оружием

США ввели санкции против трех компаний из России за нарушение закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Согласно уведомлению Государственного департамента США, санкции были введены 6 ноября, но соответствующий документ в Федеральном регистре был опубликован только сейчас, передает РБК.

В частности, ограничения введены против компаний "Авиазапчасть", АО "Элекон" и российского филиала Nilco Group, а также любых их дочерних структур.

Санкции включают в себя запрет на заключение контрактов с фигурантами списка на закупку любых товаров и технологий, запрет на помощь им со стороны госструктур. Также запрещены продажа оружия и выдача лицензий на приобретение товаров, которые подпадают под действие экспортного контроля.

Кроме российских компаний в списке также значатся две китайские фирмы.

Согласно данным на сайте российской компании, АО "Авиазапчасть" специализируется на поставке и послепродажном обслуживании авиационной техники гражданского и двойного назначения за рубежом.

"Элекон" (АО "Завод Элекон") производит приборы и разъемы, которые применяются во всех видах военной и гражданской техники и многих отраслях промышленности, в том числе при производстве баллистических ракет, военных и гражданских самолетах, вертолетах, кораблях и подводных лодках, танках, радиолокаторах, системах спутниковой связи и навигации.

Nilco Group – иранская компания с офисами в Москве и Тегеране, формально занимается международной торговлей, транспортными и портовыми услугами, однако США обвиняют компанию в участии в иранской ракетной программе.