Минрегион предложил ввести автоматическую корректировку тарифов на тепло

Министерство развития общин и территорий Украины предлагает рассмотреть вариант введения автоматической коррекции тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги.

Об этом заявила заместитель министра Наталья Хоцяновская во время онлайн-совещания по проблемным вопросам деятельности субъектов хозяйствования в сфере теплоснабжения в условиях введения рынка природного газа, передает Укринформ.

По ее словам, в условиях отопительного сезона наиболее актуальным вопросом, который требует урегулирования, является ежемесячный рост стоимости природного газа для предприятий теплоснабжения и тарифной политики в сфере теплоснабжения.

"Для решения этих вопросов Минрегион предлагает рассмотреть вариант введения автоматической коррекции тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги в связи с изменением стоимости составляющих, которые меняются по причинам, не зависящим от предприятий теплоснабжения. В частности, в связи с функционированием рынка природного газа и электроэнергии", – отметила Хоцяновская.

Она уточнила, что если решение об автоматической коррекции не будет принято Верховной Радой, министерство предлагает закрепить на законодательном уровне возможность осуществления ежемесячного перечисления стоимости тепловой энергии и коммунальных услуг с учетом изменения стоимости энергоносителей.

Как сообщалось, ранее мэр Киева Виталий Кличко пояснял, что из-за не исправленной коллизии в законодательстве сейчас невозможно снизить установленные еще в 2018 году тарифы на отопление, хотя цены на газ за это время значительно снизились.

При этом в прошлом отопительном сезоне, согласно постановлению правительства, действовала так называемая "газовая скидка", которая позволяла теплоснабжающим предприятиям осуществлять перерасчет в платежках за отопление, если цена газа опускалась ниже предусмотренной в тарифе.

В связи с этим мэр Киева призвал парламент принять законопроект №2458, который находится на рассмотрении уже более года.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №2458, из-за законодательной коллизии с мая 2018 года у НКРЭКУ отсутствуют полномочия по установлению тарифов на услугу по снабжению тепловой энергии, при этом местным властям эти полномочия не переданы. Таким образом, до сих пор продолжают действовать тарифы на производство тепла, установленные в 2018 году.