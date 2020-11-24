Минобороны закупило 460 тысяч новых пайков по 200 гривен за штуку

Министерство обороны Украины 19 ноября по результатам тендера сообщило о намерении заключить пять соглашений с ООО "Пырятинский деликатес" о поставках продуктовых наборов на общую сумму 91,97 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе ProZorro.

Согласно проектам договоров, производитель до 20 декабря поставит 459,9 тыс. рационов суточного полевого набора продуктов по ТУ У 10.8-00034022-201:2018 по 200 грн за штуку.

Как отмечает издание, в апреле Минобороны заказывало рационы у ООО "Гранд Консалт" на 1-8% дешевле – по 185-199 грн. Однако в феврале 2019 года "Пырятинский деликатес" и ООО "Вийськсервис-Волонтер" продавали их Минобороны на 5% дороже – по 210 грн.

Первое и второе готовые блюда для нынешних наборов производит "Пырятинский деликатес", галеты – ЗАО "Житомирские ласощи", сухари – ООО "Фактор", джем и мед – ООО "ВНП украинское детское питание", кофе, перец, соль и сахар – ООО "Мультипак", чай – ООО "Фактрум-Юг", ложки и салфетки – ООО "Торговый дом "УАТ", влажные салфетки – ООО "Фаргомед", пакеты – ООО "Торговый дом "Новис", а ящики – ООО "Гермес- Т".

Поставщик получил заказ без конкуренции, поскольку других участников переговорной процедуры для нужд обороны не было, а такую закупку разрешено проводить и при наличии только одного участника. Поэтому сумма сделок будет всего на 0,02% ниже ожидаемой стоимости закупки в 91,98 млн грн.

ООО "Антрополис Групп" жаловалось заказчику, что установление критерия финансовой возможности в размере не менее 100% ожидаемой стоимости закупки является дискриминационным требованием. Однако заказчик ответил, что требования объявления остаются без изменений.

"Пырятинский деликатес" из села Деймановка Пырятинского района Полтавской области принадлежит лондонской "Беверлайф ЛЛП" (Beverlaif Llp) Асмик Абелян и Андраника Веляна из Армении. Последний ранее фигурировал в британском реестре как россиянин.

Первой основательницей "Пырятинского деликатеса" была Тамара Хидирян из Москвы.

Сейчас фирмой руководит Рафаэл Ананян, который значился как россиянин конечным бенефициаром ООО "Гаевщина-Агро". Оно входит в холдинг A.G.R. Group Мисака Хидиряна. По данным из открытых источников, "Пырятинский деликатес" кормит рабочих "AGR Group".

По данным СМИ, Beverlaif Llp входит в семейный бизнес клана Хидирян.

Как сообщалось, в апреле 2019 года Антимонопольный комитет оштрафовал на 869,27 млн грн ряд компаний, которые в 2016 году участвовали закупках Минобороны услуг питания на общую сумму 2,2 млрд грн. В частности "Пырятинский деликатес" получил штраф в размере 93,82 млн грн. Но он подал иск о признании решения недействительным и выиграл первую инстанцию ​​и апелляцию, а производство по кассационной жалобе АМКУ вообще было закрыто судом.