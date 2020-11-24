"Укртранснафта" увеличила транспортировку нефти с начала года на 5%

Объем транспортируемой нефти по результатам 10 месяцев 2020 года составил 13,2 млн тонн, что на 4,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, объем транспортировки нефти для НПЗ Украины в январе-октябре 2020 года составил 2,2 млн тонн (на 9,8% больше, чем за аналогичный период в 2019 году), транзит – 11,1 млн тонн (на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), говорится в сообщении компании.

В то же время объем транспортировки нефти в октябре 2020 года уменьшился по сравнению с октябрем прошлого года на 3,5% – до 1,4 млн тонн.

В частности, снизился транзит нефти трубопроводным транспортом по территории Украины на 7,3% – до 1,2 млн тонн. При этом вырос объем транспортировки нефти на НПЗ Украины на 19% – до 250,8 тыс. тонн нефти. Из них компания транспортировала на НПЗ 113,3 тыс. тонн украинской нефти и 137,5 тыс. тонн – азербайджанской (Azeri).