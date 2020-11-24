Банк главы "Турбоатома" через суд вернулся в список для выплат бюджетникам

Министерство финансов в рамках выполнения решения суда вернуло АО "Мегабанк" в перечень банков, через которые может осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений.

Как сообщает пресс-служба Минфина, таким образом на сегодня уполномоченными являются 45 банков.

Как уточняется на сайте министерства, такое решение принято "согласно постановлению об открытии исполнительного производства от 16 ноября 2020 года ВП №6361630 о принудительном исполнении исполнительного листа №520/121/19, выданного 2 августа 2019 года Харьковским окружным административным судом, о включении в перечень уполномоченных банков АО "Мегабанк".

Согласно решению Харьковского окружного админсуда от 21 марта 2019 года по делу №520/121/19, "Мегабанк" оспорил в суде решение Минфина от 10 декабря 2018 года исключить его из перечня уполномоченных банков в связи с применением к нему мер воздействия Национальным банком Украины в виде ограничения осуществления отдельных видов осуществляемых банком операций.

Согласно данным госреестра судебных дел, суд удовлетворил иск частично, обязав восстановить банк в указанном перечне. Решение суда первой инстанции в июле 2019 года подтвердил апелляционный суд, согласно данным судебного реестра, сейчас кассационная жалоба Минфина по делу рассматривается в Верховном Суде.

Как сообщалось, 4 ноября Минфин опубликовал обновленный список банков, через которые может осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений. Тогда в него вошли 44 финансовых учреждения, из списка был исключен "Мегабанк", а вместо него добавлен банк "Украинский капитал".

"Мегабанк" (ранее – банк "Добродий") основан в 1990 году. Его акционерами являются многолетний глава "Турбоатома" Виктор Субботин (прямое и опосредованное участие 60,89% уставного капитала), Европейский банк реконструкции и развития – 15%; KfW – 15%, Международная финансовая корпорация (IFC) – 6,02%.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 сентября 2020 года по размеру активов "Мегабанк" занимал 22 место (10,34 млрд грн) среди 75 действующих украинских банков.