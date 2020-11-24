Экспорт зерновых нового урожая превысил 20 миллионов тонн

Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 23 ноября экспортировала 20,17 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 3,2 млн тонн меньше, чем на эту же дату прошлого МГ.