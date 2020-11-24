"Энергоатом" заявил о завершении подготовки к достройке новых блоков на ХАЭС

НАЭК "Энергоатом" рассчитывает на утверждение Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов отчета по оценке воздействия на окружающую среду строительства энергоблоков ХАЭС № 3,4 до конца ноября и принятию закона о таком строительстве до конца года.

Об этом сообщил и.о. президента НАЭК Петр Котин в ходе рабочего совещания на Хмельницкой АЭС, передает Интерфакс-Украина.

"Ожидаем, что до конца ноября Министерство экологии утвердит отчет по оценке воздействия на окружающую среду строительства энергоблоков № 3,4 Хмельницкой АЭС. Надеюсь, что после этого проект закона "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3,4 ХАЭС" будет быстро обработан Кабмином и направлен в Верховную Раду, которая примет его до конца года", – отметил Котин.

По его словам, подготовительный этап достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС завершен, на очереди – развертывание строительных работ.

Глава "Энергоатома" отметил, что несмотря на необходимость замены отдельных металлоконструкций, "по результатам последних исследований состояние основных железобетонных конструкций зданий энергоблоков №3 и №4 вполне соответствует проектным требованиям".

"Сегодня я был очень рад увидеть прогресс по подготовке площадок третьего и четвертого энергоблоков к восстановлению строительных работ, который произошел за последние месяцы", – сказал он.

В свою очередь вице-президент НАЭК "Энергоатом" Герман Галущенко заявил, что перед компанией стоит задача не только достроить третий и четвертый энергоблоки Хмельницкой АЭС, но и сделать это строительство проектом №1 в государстве.

"Мы рассматриваем его как глобальный проект с привлечением десятков ведущих предприятий Украины", – отметил он.

По словам гендиректора ХАЭС Андрея Козюры, ХАЭС полностью готова к тому, чтобы начать работы на третьем энергоблоке.

"У нас есть большой задел, как в строительной части, так и в части теплотехнического оборудования, которое хранится на складах станции", – разъяснил гендиректор.

Как сообщалось, строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС мощностью по 1000 МВт, начатое в 1985-86 годах, а также создание дата-центра на мощностях АЭС НАЭК "Энергоатом" вошли в утвержденный правительством 18 ноября перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на период до 2023 года.

НАЭК "Энергоатом" планирует завершение достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС в 2026 году,

Наиболее приемлемым способом обеспечить финансирование достройки блоков №3 и №4 ХАЭС глава НАЭК Котин считает включение в себестоимость производства атомной электроэнергии инвестиционной составляющей.