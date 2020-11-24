Cуд рассмотрит иск Коломойского о законности работы консультантов "Приватбанка"

Киевский апелляционный суд по жалобе экс-акционера ныне государственного "Приватбанка" Игоря Коломойского обязал Соломенский райсуд продолжить рассмотрение по сути дела о законности договоров "Приватбанка" с его консультантами, в том числе с Kroll, Alixpartners, Hogan Lovells и "Астерс".

Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает Интерфакс-Украина.

"Киевский апелляционный суд по делу (по иску) Коломойского о признании недействительными договоров с консультантами "Приватбанка" отменил определение об оставлении иска без рассмотрения (от 9 июня этого года) и отправил дело в Соломенский райсуд для продолжения рассмотрения по существу", – сообщили в "Приватбанке".

Согласно определению суда в едином госреестре судебных решений, ответчиками по соответствующему делу также выступают Национальный банк Украины, Министерство финансов, компании-консультанты банка.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Отчет Kroll: "пылесос" Коломойского и Боголюбова нанес ущерб государству на $5,5 млрд

Как сообщалось, в июне Соломенский районный суд Киева оставил без рассмотрения иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, государственному "Приватбанку" и Министерству финансов о признании недействительными договоров с международными компаниями Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells, "Астерс".

Hogan Lovells сопровождает судебные процессы по национализации "Приватбанка" за рубежом, а "Астерс" – в Украине.

В свою очередь международная компания Kroll проводила судебный аудит (forensic audit) "Приватбанка", по итогам которого в начале 2018 года подтвердила, что банк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд. К его проведению была привлечена компания Alixpartners.

При этом Kroll обнаружила четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

Отчет Kroll также фигурирует в деле против Коломойского в Высоком суде Англии, который в декабре 2017 года издал приказ о всемирном аресте активов бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Через Высокий суд Лондона "Приватбанк" планирует вернуть средства, сумма которых, вместе с процентами составляет более $2,5 млрд.

Напомним, 21 декабря 2016 года "Приватбанк", который контролировали бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, перешел в государственную собственность.

Коломойский с 2017 года пытался заблокировать сотрудничество НБУ, "Приватбанка" и Министерства финансов с международными компаниями Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells, "Астерс".