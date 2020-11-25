В Украине за сутки зафиксировали почти 14 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 25 ноября обнаружено 13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки госпитализованы 1 818 человек; умерли от коронавируса 229 человек, выздоровели 8 420 человек.

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 661 858 человек; выздоровели 307 778 человек; умерли от коронавируса 11 492 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), Киеве (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, а также отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отмечал, что решение о "новогоднем локдауне"обсуждаетя, но пока не принято.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшее несколько недель "карантин выходного дня" не покажет результатов, то правительство начнет готовится к более жестким карантинным ограничениям.

Напомним, своим постановлением от 11 ноября Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".

По выходным запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.