Цены на золото снижаются четвертый день подряд
Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшается на 0,22%, или на 3,7 доллара, до 1800,85 доллара за тройскую унцию, сообщает Прайм.
Золото дешевеет с 20 ноября, за это время его цена снизилась на 3,8%. Декабрьский фьючерс на серебро снижается на 0,61%, до 23,157 доллара за унцию.
На мировых рынках сохраняется оптимизм по поводу разработки вакцин от коронавируса, на этом фоне отмечается рост спроса на более рисковые активы, о чем говорит подъем на мировых фондовых биржах. Так, американские биржи во вторник закрылись ростом, а фондовый индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) впервые превысил отметку в 30 тысяч пунктов. Также в среду рост отмечается на азиатских фондовых рынках.
Вечером в среду на стоимость золота могут повлиять данные протокола заседания ФРС США, проходившего 4-5 ноября, а также ряд статистических данных относительно этой крупнейшей мировой экономики. Так, министерство торговли США опубликует вторую оценку ВВП страны за третий квартал.
По прогнозам аналитиков, показатель вырос на рекордные 33,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка предполагала рост на 33,1%.