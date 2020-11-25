Азербайджан планирует в этом году начать поставки газа в Европу по новому газопроводу

Коммерческие поставки азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу (ТАР) в Европу начнутся в конце 2020 года, сообщает министерство энергетики Азербайджана.

"Проект готов к коммерческой деятельности, и коммерческая транспортировка азербайджанского газа в Европу начнется в конце этого года", - цитирует министерство энергетики Азербайджана Интерфакс-Украина.

Консорциум TAP AG 13 октября 2020 года объявил о завершении строительства газопровода. Его общая протяженность составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК), предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое, до 20 млрд кубометров в год.

Стоимость проекта - 4,5 млрд евро. Совладельцы: Госнефтекомпания Азербайджана, BP, Snam (по 20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).