Солнечный парк в Нидерландах будут использовать для производства водорода

Компания Groenleven, голландское подразделение немецкого разработчика проектов ВИЭ BayWa r.e., и крупнейшая в Нидерландах сбытовая компания Alliander подписали договор о реализации "солнечно-водородного" проекта SinneWetterstof в Остерволде, на северо-востоке Нидерландов.

Солнечный парк мощностью 50 МВт, построенный Groenleven, будет снабжать энергией электролизёр. Эксперты двух компаний проанализируют, как можно использовать локальную и гибкую нагрузку электролизера, чтобы избежать перегрузок сети и минимизировать необходимость расширения сетевого хозяйства для подключения новых фотоэлектрических или ветровых электростанций.

Руководитель проекта в Alliander Бен Таббен рассказал, что пилотный проект в Остерволде дает возможность получить опыт применения электролизера в отношении контроля, управляемости и безопасности.

"Мы также хотим исследовать, как работает вся водородная цепочка, какие соглашения необходимо заключить с заинтересованными сторонами и какие законы и правила необходимы", – добавил Таббен.

Виллем де Фрис, руководитель по крупным проектам в GroenLeven, объяснил, что размещение водородного электролизера на солнечной ферме позволяет собрать бесценную информацию о децентрализованном и возобновляемом производстве водорода в качестве хранимой формы энергии, которая может значительно уменьшить перегрузку сети.

"В дополнение к демонстрации того, как электролизер может следовать за производством энергии солнечной установкой, мы также будем тестировать оптимальное соотношение мощности между электролизером и солнечной фермой", – рассказал Виллем де Фрис.

Разумное использование электролизеров могло бы, помимо снижения нагрузки на сети, позволить устанавливать больше ВИЭ-электростанций.

Этот пилотный водородный проект – один из первых, который будет снабжаться от соседнего солнечного парка и оптимизирован для минимизации проблем с сетью", – отметил Манфред Гро изBayWa r.e.

Проект планируется ввести в эксплуатацию в конце 2021 года.