Минэкономики вновь снизило прогноз урожая зерновых

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году в Украине на 3 млн тонн – до 65 млн тонн, сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

"В Украине сбор урожая-2020 подходит к концу. В этом году аграрии собрали меньше зерновых и масличных культур. Сбор зерновых ожидается на уровне 65 млн тонн - этого вполне достаточно, чтобы обеспечить внутренний спрос", - цитирует Ввсокцого Интерфакс-Украина.

Кроме того, по словам замминистра, экспорт зерновых остается на уровне топ-5 за последний период.

Как сообщалось, украинские сельхозпроизводители по состоянию на 23 ноября собрали 79,2 млн тонн основных культур с площади 23,5 млн га, в частности зерновых и зернобобовых культур намолочено 60,9 млн тонн с площади около 14,7 млн га (96% прогноза).

Напомним, В начале сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.

Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018: 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).