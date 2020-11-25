Кабмин готовится к возможному ужесточению карантина на праздники, – Шмыгаль

Кабинет министров не исключает ужесточения карантинных ограничений на новогодние праздники и готовится к такому варианту, однако решение об этом еще не принято.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.

"Мы готовимся ко всем возможным сценариям, в частности, к возможному введению карантина на зимние праздники", – заявил Шмыгаль.

"Подчеркиваю, что о введении более жестких мер пока что речь не идет, но мы понимаем, что конец декабря и начало января – период новогодних праздников: это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок во всплеску заболеваемости и медицинская система может этого не выдержать", – добавил премьер.

Он подчеркнул, что правительство рассматривает варианты подготовки к такой ситуации и ухудшению ситуации в стране и готовит программы поддержки для бизнеса и работников, в частности, анонсированные накануне президентом Владимиром Зеленским.

Премьер напомнил, что сейчас вся Украина находится в "оранжевой зоне" карантинных ограничений, кроме того действует так называемый "карантин выходного дня".

"И это взвешенная альтернатива жестким карантинным мерам и ограничениям. Окончательную эффективность такой модели мы сможем оценить в начале декабря, но уже сейчас мы фиксируем снижение мобильности населения. По данным операторов мобильной связи такая активность снизилась до самого нижнего значения со времен полного карантина весной", – отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский анонсировал пять новых программ поддержки населения и бизнеса на случай ужесточения карантинных ограничений, включая выплату по 8 тыс. грн людям, которые временно останутся без работы, а также налоговые льготы для физлиц-предпринимателей. Предложения президента еще должен утвердить парламент.

Как сообщалось, ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отмечал, что решение о "новогоднем локдауне" обсуждаетя, но пока не принято.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшее несколько недель "карантин выходного дня" не покажет результатов, то правительство начнет готовится к более жестким карантинным ограничениям.

Напомним, своим постановлением от 11 ноября Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".

По выходным запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.