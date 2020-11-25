Предложение Зеленского может списать задолженность 80% физлиц-предпринимателей

Налоговый долг 735 тысяч физических лиц-предпринимателей, который смогут погасить в связи с карантином, составляет менее 5% от общей суммы долга ФЛП. С таким предложением на случай ужесточения карантина накануне выступил президент Владимир Зеленский.

По данным "Опендатабот", сейчас в Украине насчитывается более 1,9 млн предпринимателей. 927 тысяч имеют налоговый долг.

80% ФЛП, имеющих долг, смогут их погасить, поскольку их сумма не превышает 3 тысячи гривен.

"Если такая инициатива будет принята государственный бюджет потеряет 400 миллионов гривен. Это небольшая сумма — около 5% от общего долга, который сейчас составляет 7,2 миллиардов гривен", – сообщает "Опендатабот".

По состоянию на сейчас 735 тысяч ФЛП имеют налоговый долг меньше 3000 грн, 110 тысяч – от 3 до 10 тысяч гривен, 75 тысяч – от 10 тысяч до 100 тысяч гривен. Еще 6 669 предприятий задолжали налогов на сумму от 100 тысяч гривен.

"Такое решение президента похоже на хорошую оптимизацию кредитного портфеля: простить долги 80% и потерять лишь 5% от общей суммы", – комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский анонсировал пять новых программ поддержки населения и бизнеса на случай ужесточения карантинных ограничений, включая выплату по 8 тыс. грн людям, которые временно останутся без работы, а также налоговые льготы для физлиц-предпринимателей. Предложения президента еще должен утвердить парламент.