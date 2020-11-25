Партия Тимошенко осталась без финансирования из госбюджета из-за нарушений в отчетности

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) лишило политическую партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина" бюджетного финансирования на четвертый квартал из-за выявленных в отчетности нарушений.

Об этом стало известно из сообщения Окружного административного суда города Киева, в который поступил иск партии с требованием отменить приказ НАПК о приостановке финансирования.

"Истец просит суд признать противоправными действия работников НАПК при составлении Заключения о результатах анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и признать неправомерными отдельные его пункты. Среди других требований иска – отменить приказ НАПК о приостановлении государственного финансирования уставной деятельности партии за четвертый квартал 2020 года", – сказано в сообщении.

При этом партия Тимошенко просит суд в качестве обеспечительной меры приостановить действие оспариваемого приказа до решению спора по существу.

В свою очередь общественное движение "Честно" обращает внимание, что на сайте НАПК размещено Заключение о результатах анализа отчета партии "Батькивщина" за первый квартал 2020 года.

Согласно документу, выявленные в ней нарушения касаются анализа отчетности региональных организаций партии и ее центрального офиса, в том числе выявлено подписание расходных накладных о приеме спонсорских взносов в виде листовок, брошюр и плакатов лицами, которые на момент подписания этих документов находились за границей (касается Сумской и Киевской областных организаций).

Кроме того, в части доноров киевской городской организации и кировоградской областной организации выявлено несоответствие дохода доноров и размера их взносов в пользу этих ячеек в 2017-2020 годах

НАПК также установило, что договоры с рядом компаний на общую сумму более 14 млн грн были датированы раньше, чем были открыты указанные в них банковские счета (речь идет об использовании средств, которые партия получила из госбюджета в качестве компенсации расходов на парламентскую избирательную кампанию).

По результатам проверки НАПК выявило в отчете признаки административных и уголовных правонарушений и решило остановить выплаты государственного финансирования начиная с четвертого квартала 2020 года.