Кабмин отдал "Нафтогазу" все месторождения газа на шельфе Украины (обновлено)

Кабинет министров разрешил передать НАК "Нафтогаз Украины" без проведения аукциона разрешения на добычу газа на шельфе Украины сроком на 30 лет.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров в среду, 25 ноября.

Как пояснил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, решением предложено внести изменения в порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами.

"Проектом постановления предусмотрена возможность получить НАК "Нафтогаз Украины" без аукциона специальное разрешение на пользование нефтегазоносными недрами на континентальном шельфе в границах исключительной экономической зоны Украины, что позволит нарастить собственную добычу природного газа, создать новые рабочие места и наполнить как местные, так и государственный бюджеты", – сказал министр.

"Главное, что к разработке месторождений государственная компания сможет приступить сразу после принятия акта и прохождения соответствующих процедур", – добавил Абрамовский.

В то же время, министр допустил, что в будущем "Нафтогаз" привлечет к разработке указанных месторождений частные компании.

В свою очередь, министр финансов Сергей Марченко отметил, что воздержится от голосования за этот проект постановления, поскольку его принятие приведет к недопоступлению средств в госбюджет от сбора за продажу спецразрешений.

Согласно пояснительной записке к документу, прогнозные и перспективные ресурсы шельфа в западной части Черного моря, по разным оценкам, составляют 1-2 триллиона кубометров газа и более 1 триллиона тонн нефти с газовым конденсатом, с возможностью ежегодно добывать около 10 млрд кубометров газа.

В свою очередь, в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" заявили о готовности проводить сейсмические исследования на шельфе в кратчайшие сроки после прохождения официальных процедур.

Согласно предварительным расчетам компании, инвестиции уже в первый год работы на шельфе могут достигнуть $40 млн.

"Нафтогаз" должен выполнить сложное задание – найти и поставить на баланс запасы газа в пределах шельфа. После получения результатов геологических исследований, которые планирует выполнить "Нафтогаз" и снятия имеющихся рисков, можно рассчитывать на рост стоимости этого актива. Это означает возможность привлечения международных инвесторов", – отмечают в компании.

Как уточнил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, сейсмические исследования на шельфе могут начаться уже в 2021 году.

Как сообщалось, Кабинет министров в сентябре 2019 года отменил постановление об итогах конкурса на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) по шельфовому участку "Дельфин". Его победителем была признана компания Trident Black Sea.

Заявки на участие подали четыре компании: американская Trident Acquisitions Corp, американская Frontera Resources Corporation, которой принадлежит инициатива о разработке участка "Дельфин" по СРП, подконтрольное Государственной нефтяной компанией Азербайджанской республики (SOCAR) Caspian Drilling International Ltd. и одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине "Укрнафтобуриння".

В декабре того же года глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах анонсировал, что новый конкурс на добычу углеводороводов на шельфе Черного моря может быть объявлен в марте 2020 года.

А еще в начале 2020 года президент Владимир Зеленский призывал американский бизнес поучаствовать в конкурсе на разработку шельфа Черного моря.