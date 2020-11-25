Кабмин отдал "Нафтогазу" все месторождения газа на шельфе Украины (обновлено)
Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров в среду, 25 ноября.
Как пояснил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, решением предложено внести изменения в порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами.
"Проектом постановления предусмотрена возможность получить НАК "Нафтогаз Украины" без аукциона специальное разрешение на пользование нефтегазоносными недрами на континентальном шельфе в границах исключительной экономической зоны Украины, что позволит нарастить собственную добычу природного газа, создать новые рабочие места и наполнить как местные, так и государственный бюджеты", – сказал министр.
"Главное, что к разработке месторождений государственная компания сможет приступить сразу после принятия акта и прохождения соответствующих процедур", – добавил Абрамовский.
В то же время, министр допустил, что в будущем "Нафтогаз" привлечет к разработке указанных месторождений частные компании.
В свою очередь, министр финансов Сергей Марченко отметил, что воздержится от голосования за этот проект постановления, поскольку его принятие приведет к недопоступлению средств в госбюджет от сбора за продажу спецразрешений.
Согласно пояснительной записке к документу, прогнозные и перспективные ресурсы шельфа в западной части Черного моря, по разным оценкам, составляют 1-2 триллиона кубометров газа и более 1 триллиона тонн нефти с газовым конденсатом, с возможностью ежегодно добывать около 10 млрд кубометров газа.
В свою очередь, в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" заявили о готовности проводить сейсмические исследования на шельфе в кратчайшие сроки после прохождения официальных процедур.
Согласно предварительным расчетам компании, инвестиции уже в первый год работы на шельфе могут достигнуть $40 млн.
"Нафтогаз" должен выполнить сложное задание – найти и поставить на баланс запасы газа в пределах шельфа. После получения результатов геологических исследований, которые планирует выполнить "Нафтогаз" и снятия имеющихся рисков, можно рассчитывать на рост стоимости этого актива. Это означает возможность привлечения международных инвесторов", – отмечают в компании.
Как уточнил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, сейсмические исследования на шельфе могут начаться уже в 2021 году.
Как сообщалось, Кабинет министров в сентябре 2019 года отменил постановление об итогах конкурса на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) по шельфовому участку "Дельфин". Его победителем была признана компания Trident Black Sea.
Заявки на участие подали четыре компании: американская Trident Acquisitions Corp, американская Frontera Resources Corporation, которой принадлежит инициатива о разработке участка "Дельфин" по СРП, подконтрольное Государственной нефтяной компанией Азербайджанской республики (SOCAR) Caspian Drilling International Ltd. и одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине "Укрнафтобуриння".
В декабре того же года глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах анонсировал, что новый конкурс на добычу углеводороводов на шельфе Черного моря может быть объявлен в марте 2020 года.
А еще в начале 2020 года президент Владимир Зеленский призывал американский бизнес поучаствовать в конкурсе на разработку шельфа Черного моря.